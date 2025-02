Immobili Chiesa a uso misto, esenzione Ici inammissibile

La sentenza 20/2025 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Cgt di secondo grado del Piemonte. Il giudice in questione aveva censurato la norma - con riferimento al regime Ici, quindi per le annualità anteriori al 2012 - sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a «uso misto» (in parte religioso e in parte commerciale), ma...

