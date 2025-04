Imprese e Pa, il Pnrr corre sul digitale: già chiuso il 51,98% degli interventi Nonostante le difficoltà della banda ultralarga, il 92,91% delle misure è stata collaudata o è in fase di realizzazione. In gioco 18,05 miliardi distribuiti fra 67.989 iniziative. In vetta la creazione di servizi digitali e formazione