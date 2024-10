Immobili pubblici, Albano: a novembre al via la cabina di regia del Mef

«Abbiamo realizzato una cabina di regia che coinvolge Amministrazioni centrali e periferiche, Istituzioni e Società uniti nel medesimo obiettivo: produrre valore dall’immobiliare pubblico e offrire esempi virtuosi per positivi percorsi di buone pratiche immobiliari e di rigenerazione urbana in chiave sostenibile e innovativa. Per questo puntiamo sul partenariato tra pubblico e privato al fine di dare risposte urgenti alle varie necessità come housing sociale, immobili a disposizione di studenti fuori sede, case per le famiglie, favorendo così, attraverso politiche immobiliari positive, il recupero della centralità delle famiglie, l’inversione di tendenza di una bassa natalità, l’attrazione di investimenti anche dall’estero e da soggetti privati». Lo ha detto Lucia Alban0, sottosegretaria all’Economia con delega alla valorizzazione degli immobili pubblici, intervenendo all’Italian Innovability Forum 2024 promosso il 14 ottobre a Roma da Remind e dedicato all’innovazione e alla sostenibilità. Albano ha annunciato per novembre l’operatività della Cabina di regia, ricordando che su 300 miliardi di valore immobiliare a disposizione, circa 60 miliardi di immobili sono inutilizzati. «Ci impegneremo - ha detto - a creare le premesse per progetti ad hoc capaci di creare valore e ridurre anche il debito pubblico».

Al Forum, introdotto dal presidente di Remind Paolo Crisafi, sono intervenuti, tra le molte personalità dell’economia e delle istituzioni, Renato Loiero, consigliere economico del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Paolo Grasso, capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e Marco Rago, consigliere del ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Sulla valorizzazione degli immobili pubblici Remind aveva raccolto una serie di contributi cui è stata data la forma di un libro bianco che suggerisce un percorso lungo quattro direttrici: innovazione, investimenti, sostenibilità e sicurezza.