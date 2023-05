Immobiliare, Nomisma: a Bologna compravendite a +3,5% di Laura Cavestri

Il capoluogo dell'Emilia Romagna è seconda sola a Milano









Qualche ponteggio e nessuna gru. Dinamico, per compravendite, secondo solo a Milano. Ma un'offerta troppo scarsa limita la capacità di attrarre investitori e domanda qualificata E la prospettiva è di poco più di 10mila case nuove in 10 anni (un media di circa mille l'anno). È la fotografia del mercato immobiliare di Bologna, scattata ieri da Nomisma, in occasione dell'apertura del secondo Market Center italiano di Engel & Völkers (dopo quello di Roma), nel capoluogo emiliano, a Palazzo De' Toschi...