Immobiliare Percassi, via al riassetto: Arrow Global entra e punta al rilancio di Luca Davi

Acquisto di circa 100 milioni di debiti bancari e inoltre finanziamento da 11 milioni. Il modello di intervento di restructuring potrà essere utilizzato per altri dossier









Riassetto e rilancio in vista per Immobiliare Percassi. La società controllata da 3P Partecipazioni - società riferibile ai 3 rami delle famiglie di Santo, Rino e degli eredi di Giuseppe Percassi -, e detentrice di un significativo patrimonio immobiliare a destinazione principalmente residenziale e uffici, ha visto infatti l’ingresso dei fondi gestiti dal gruppo Arrow Global, asset manager alternativo europeo specializzato nel credito e nel real estate e operativo in diversi Paesi europei.

L’operazione di investimento e rilancio da parte del maxi-fondo paneuropeo avviene attraverso l’acquisto di circa 100 milioni di euro di debiti bancari contratti dalla società immobiliare (da parte di Aco Spv) e la contestuale concessione di un finanziamento di direct lending da 11 milioni di euro da parte di un fondo gestito da Sagitta Sgr - la società di gestione del risparmio dello stesso gruppo Arrow Global in Italia - specializzata nella gestione di attivi non performanti Npl e Utp: un finanziamento, questo, che è destinato a sostenere il piano di rilancio e a completare alcuni investimenti sugli immobili, a pagare i debitori e chiudere la procedura.

Il deal vede Europa Investimenti e Zenith Service - entrambi appartenenti al gruppo Arrow - rispettivamente advisor esclusivo del fondo di investimento e Corporate servicer e Master servicer di Aco Spv.

Per Daniele Patruno, Ceo di Europa Investimenti, «l’operazione consentirà di lavorare in modo congiunto su un piano di rilancio in grado di soddisfare tutte le necessità del gruppo anche grazie alla possibilità di utilizzare più strumenti finanziari tra loro complementari e sinergici». Ma ciò che conta è che in prospettiva il modello di intervento di restructuring utilizzato potrà «servire per rilanciare altre realtà ad alto potenziale e pertanto cercheremo di replicarlo in futuro».

Lo scorso maggio Arrow Global ha annunciato di aver raggiunto una raccolta di 2,75 miliardi di euro per il suo fondo pan-europeo di credit opportunities denominato Arrow Credit Opportunities II. La divisione italiana, guidata da Marco Grimaldi, avrà un peso di rilievo tra i vari Paesi target: la capacità di investimento in questo caso può arrivare a circa un miliardo di euro nei prossimi tre anni, tra Npl e Utp single name, restructuring e investimenti diretti in real estate e aziende.

L’operazione ha visto come advisor Cappelli Rccd, Studio Debernardi, Avalon e Professional Partners STP per Arrow; Pwc e Cma Caffi Maroncelli e Associati per Immobiliare Percassi.