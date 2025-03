Impasse al Senato sul Ddl che difende i grattacieli di Milano

Slitta ancora il termine in Senato per la presentazione degli emendamenti al cosiddetto Salva Milano, il Ddl che dovrebbe chiarire se i tanti grattacieli realizzati in città negli ultimi anni (almeno 150) – su cui pendono pesanti inchieste della magistratura per presunto abuso edilizio – hanno seguito una procedura autorizzativa corretta, per quanto rapida. In sostanza, la procura di Milano ritiene che ci sia stata una violazione di legge, visto che le opere sono state realizzate con una Scia e non...

