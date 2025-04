Fotovoltaico, dal Demanio quattro gare per installare impianti su terreni pubblici

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato i primi quattro bandi per la concessione di terreni inutilizzati di proprietà dello Stato da destinare alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile da parte delle Esco (Energy Service Company), anche tramite configurazioni di autoconsumo (Comunità Energetiche Rinnovabili). Lo ha reso noto l’Agenzia in una nota, spiegando che il progetto pilota - di partenariato pubblico-privato - parte con la concessione di quattro...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi