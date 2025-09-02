Impianti industriali, il Consiglio di Stato non fa sconti sugli oneri per il permesso di costruire
Riduzione negata per la mensa connessa allo stabilimento
L’articolo 19, comma 1, del testo unico dell’edilizia («Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali […] comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L’incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio...
