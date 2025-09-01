Le pertinenze acquistate dall’impresa dopo l’abitazione principale
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Vorrei acquistare, da una impresa di costruzioni, un immobile di categoria C/6 (box auto) e uno di categoria C/2 (locale deposito), facenti parte di un condominio in corso di costruzione nel territorio del mio Comune di residenza. Premesso che, oltre all’abitazione principale, sono già possessore di un garage (categoria C/6), acquistato anni fa da un privato con un unico atto notarile, fruendo delle agevolazioni di acquisto “prima casa”, il locale deposito (C/2) che andrei...