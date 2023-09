Imprese artigiane, burocrazia zero per l’avvio delle attività di G.Tr.

Si fa largo un nuovo decreto semplificazioni, che potrebbe approdare alla riunione di Governo insieme a NaDef e decreto migranti









Via la norma che impone alle imprese commerciali di dettagliare nella nota integrativa al bilancio «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti» ricevuti dallo Stato. Via i «titoli abilitativi, segnalazioni o comunicazioni» oggi necessarie per «l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione» di un ampio ventaglio di imprese artigiane. Un gruppo di semplificazioni a tutto campo che spazia dalle autorizzazioni per gli spettacoli dal vivo al turismo, dal commercio del pane precotto ai certificati di morte senza dimenticare la governance delle Camere di commercio o le annotazioni di imbarco e sbarco dei marittimi.

Nella ricchissima pioggia dei decreti legge che in questa fase sta infittendo il traffico intorno ai consigli dei ministri si fa largo anche un nuovo decreto semplificazioni, che potrebbe approdare alla riunione di Governo di oggi insieme a NaDef, decreto migranti e alle proroghe dei termini fiscali se dopo il preconsiglio si riuscirà in extremis a mettere insieme tutte le caselle di un puzzle che intreccia le competenze di molti ministeri.

Nella girandola degli argomenti, spesso di dettaglio, la linea rossa è rappresentata da un obiettivo cruciale del Pnrr, che alla missione 1, componente 1 (per la precisione: M1C1-60 nella nomenclatura del piano) chiede alla Pubblica amministrazione italiana italiana di cancellare i «colli di bottiglia» con cui al burocrazia rallenta e ostacola le attività economiche. L’obiettivo non è esattamente alle porte, perché già nel cronoprogramma originario del Piano va completato entro la fine del 2024. Ma per arrivare in tempo occorre partire subito, dal momento che il censimento iniziale realizzato dal Governo Draghi aveva contato 600 «colli di bottiglia» su cui intervenire e i lavori in corso alla Funzione pubblica si stanno concentrando un oltre 200 di questi.

In ogni caso, nella lunga teoria delle norme piccole e grandi che si snodano lungo i 27 articoli della bozza circolata ieri spiccano le semplificazioni per le attività artigiane. Un ampio ventaglio, che sarà dettagliato in due tabelle da allegare al decreto legislativo 222 del 2016, si dovrebbe veder investita da una liberalizzazione totale, che cancella segnalazioni, comunicazioni e autorizzazioni per l’avvio, la modifica, la sospensione o la chiusura delle attività. Il testo si occupa poi di attuare una previsione della legge di bilancio 2022 (comma 700, legge 234/2021) che aveva istituito un fondo per incentivare la partecipazione delle imprese artigiane alle fiere: l’aiuto si tradurrà in un voucher del valore massimo di 10mila euro per sostenere le spese sostenute e documentate per partecipare alle manifestazioni fieristiche.

Nel turismo, per tende, roulotte, camper, caravan, case mobili basterà la Scia con la planimetria della piazzola. E i sindaci potranno concedere temporaneamente agli alberghi aree pubbliche per destinarle a parcheggi e zone di carico e scarico.