Imprese edili, confermata la riduzione contributiva dell’11,50% per il 2023

Nel pomeriggio del 10 gennaio il ministero del Lavoro ha pubblicato sul suo sito il decreto (concerto Mef) che autorizza la riduzione contributiva dell’11,50% a carico delle imprese edili relativamente all’anno 2023. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Come di consueto, sarà una circolare Inps - attesa...

