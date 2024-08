Imu, pronta la certificazione del minor gettito 2021 da esenzione sui beni sotto sfratto per morosità

Con decreto 26 luglio 2024 è stata approvata la modalità di certificazione disponibile nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata “Area certificati (TBEL, altri certificati)”, accessibile dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali all’indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, relativa alla perdita di gettito connessa all’esenzione, per l’anno 2021, dal versamento dell’Imu per i proprietari locatori che abbiano ottenuto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi