Imu, spetta ai Comuni stabilire quando l’attività sportiva è svolta con modalità commerciali

La legge di conversione del Dl 84/2025, approvata dalla Camera il 22 luglio e ora all’esame del Senato, introduce una rilevante novità in materia di esenzione Imu per le attività sportive.

La normativa prevede l’esenzione per gli immobili posseduti da enti non commerciali e utilizzati per attività sportive, svolte però con modalità non commerciali. Il Dm 200/2012 definisce attività sportive quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Coni svolte dalle associazioni sportive e non aventi scopo...