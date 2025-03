Imu/Ici, la proprietà di un unico immobile non dà diritto all’esenzione

In tema di Ici, la proprietà di un unico immobile nel territorio dello Stato italiano non dà diritto all’esenzione per l’abitazione principale. Secondo quanto emerge dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 6029/2025, per poter beneficiare dell’agevolazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente abbia la residenza o comunque dimostri che l’abitazione costituisca dimora abituale propria e dei suoi familiari.

I fatti

La controversia riguarda un avviso di accertamento...