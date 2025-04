In arrivo i moduli carcerari, al via la gara per i prefabbricati

Prima di essere costruite fanno già discutere le nuove celle previste dal ministero della Giustizia per combattere il sovraffollamento degli istituti. Il progetto dei moduli carcerari partirà concretamente il 10 aprile, data in cui è prevista la gara per le aziende che presenteranno le proposte per la realizzazione dei moduli prefabbricati, utili ad ampliare le carceri. I primi 1.500 moduli saranno realizzati gradualmente, con l’installazione già di quattrocento in via sperimentale.



