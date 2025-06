In Campania Acamir assegna la manutenzione delle strade regionali per 200 milioni

Quasi 200 milioni di lavori stradali in gara in Campania. Acamir - Agenzia Campana mobilità infrastrutture e reti -, appalta gli interventi previsti nel Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2025-2027 per un importo complessivo di 199,5 milioni. Il bando è suddiviso in 5 lotti: Avellino (56,2 milioni), Caserta (49,4 milioni), Benevento (43,7 milioni), Salerno (31,5 milioni) e Napoli (18,5 milioni). La gara rimane aperta fino al 3 luglio.



