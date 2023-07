In Gazzetta «si salvano» gli ultimi bandi ai sensi del vecchio codice

Sulla Guce del 3 luglio nessuna procedura pubblicata fa riferimento al Dlgs 36/2023. Bandi «ritardatari» per cira 400 milioni









I bandi di gara ignorano l'entrata in vigore del nuovo codice appalti. Nessun avviso per l'affidamento di lavori o servizi di progettazione (o appalti integrato) pubblicato sull'edizione del 3 luglio della Gazzetta europea contiene un riferimento al Dlgs 36/2023, entrato in vigore il 1 luglio. In tutti i casi le varie procedure scelte dalle stazioni appaltanti si riferiscono al vecchio codice, il Dlgs 50/2016. Si tratta cioè di bandi "ritardatari" che la stazione avrebbe voluto far uscire prima dell...