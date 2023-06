In house providing, l'Anac interviene (ancora) sul sistema Asmel di Massimo Frontera

«Mancanza di requisiti e di controlli», negata l'scrizione di un comune campano all'elenco delle società autorizzate a operare con affidamenti diretti









L'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici interviene nuovamente per censurare il cosiddetto "sistema Asmel" costruito sulla possibilità, offerta dal Codice appalti (articolo 192) di operare con affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Possibilità che il codice consente a determinate condizioni - controllo analogo congiunto o fatturato svolto in favore di altri enti pubblici non soci per oltre il 20% - e che viene regolato attraverso l'iscrizione dell'ente a un elenco istituito...