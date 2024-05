In nove mesi licenze a zero, ma per i taxi è l’ora della protesta

Nessuna auto bianca in più sulle strade delle grandi città: a quasi un anno dall’emergenza taxi che l’estate scorsa ha spinto il governo a intervenire con il decreto Asset nulla è cambiato nel servizio taxi. In nove mesi nessuna nuova licenza a dare ristoro alla carenza di auto nelle grandi città. Che però in alcuni casi si sono messe in moto con i bandi per l’assegnazione delle autorizzazioni.

A surriscaldare il clima anche lo sciopero dei tassisti contro i decreti Salvini attuativi (dopo anni) della...