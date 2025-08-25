In Piemonte si apre la sfida al Ppp per l’illuminazione pubblica del comune di Cirié
In gara la proposta del promotore (Iren-Mieci) per la concessione da quasi 19 milioni di euro
In Piemonte la centrale acquisti dell’unione dei comuni del Basso Canavese ha mandato in gara la proposta del raggruppamento guidato da Iren (con anche Mieci Spa), presentata al Comune di Cirié per la concessione in Ppp del Servizio di prestazione energetica “Ciriénergy” che include la progettazione e l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici comunali con successiva gestione, conduzione e manutenzione pluriennale, ...