Incarichi di staff, durata dei contratti anche superiore a 36 mesi

I contratti di lavoro stipulati in base all’articolo 90 del Tuel (uffici di supporto agli organi di direzione politica) non soggiacciono all’applicazione del termine massimo di durata dei trentasei mesi, pertanto, il loro destino è collegato al mandato elettivo del sindaco o del presidente della Provincia in carica.

Il principio è da ritenersi valido anche per i rapporti istaurati prima dell’entrata in vigore della legge di interpretazione autentica del richiamato articolo 90 del Tuel (Dl 162/2019...