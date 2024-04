Incentivi 2% riservati ai dipendenti: niente bonus per il presidente dell’in house

Gli incentivi 2% per le funzioni tecniche svolte dal personale delle Pa sono destinati esclusivamente ai dipendenti. Per questo è impossibile riconoscere il premio al presidente del consiglio di amministrazione di una società in house. Anche nel caso in cui abbia svolto attività di Rup e direttore dell’esecuzione delle procedure di acquisto beni e servizi. La precisazione arriva dall’Autorità Anticorruzione (parere di Funzione consultiva n. 16 del 26 marzo) in risposta alla richiesta di chiarimento...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi