Incentivi, illegittima la riduzione dei premi per chi usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104 di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Le assenze dovute alla fruizione dei permessi (fino a tre giorni al mese) per l'assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall'articolo 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992 non possono incidere negativamente sul quantum spettante a titolo di compensi incentivanti o premianti. Una diversa condotta datoriale integrerebbe una discriminazione diretta basata sulla disabilità, indefettibile presupposto per la fruizione di detti permessi.

È quanto affermato...