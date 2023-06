Infrazioni Ue, oggi il decreto che chiude fino a 14 procedure di Manuela Perrone

Dai limiti di velocità nelle città per combattere l’inquinamento agli aiuti sulla prima casa per chi lavora all’estero, oggi al via il Decreto legge contro il rischio di sanzioni









Con il decreto legge che approderà oggi in Consiglio dei ministri il Governo punta a chiudere subito tre procedure d’infrazione e fino a 11 casi di pre-infrazione, risolvere alcuni aiuti di Stato e contribuire alla chiusura di altre cinque vicende a rischio sanzioni da parte dell’Unione europea. La bozza arrivata ieri in pre-consiglio si compone di 27 articoli, dallo stop alla vendita dei prodotti aromatizzati anche per il tabacco riscaldato fino agli interventi per ridurre il radon nell’aria e indoor...