Inhouse, sì alla collaborazione tecnica tra dipendenti della società e dell’ente controllante

Il personale della società in house può collaborare con quello dell’amministrazione controllante per lo svolgimento di funzioni tecniche, nell’ambito di un più ampio procedimento volto all’affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d’appalto). Questo in sintesi è il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Lombardia che, nella delibera n. 128/2025, chiarisce che la nuova formulazione del secondo comma dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023, modificato dal...

