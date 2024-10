InPa, scorrimento di due graduatorie di 2.293 assistenti per diverse amministrazioni

Sono stati pubblicati su inPA, il portale unico per il reclutamento del personale della Pa, gli avvisi di scorrimento di due graduatorie del concorso unico, indetto dalla Commissione Ripam, per il reclutamento di 2.293 assistenti per diverse amministrazioni. Si tratta di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

La procedura risponde alle esigenze delle diverse Amministrazioni che hanno richiesto di attingere alla graduatoria per il profilo di assistente economico contabile (codice ECO) e ...