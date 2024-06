Intesa giallorossa vincente nel 41% dei casi

L’alleanza tra M5S e Pd ha dato una prova non brillante alle regionali. Quest’anno, se si eccettua il successo al fotofinish in Sardegna (con la vittoria della candidata del M5S Alessandra Todde), ci sono state sconfitte in Abruzzo e Basilicata. Ma negli anni passati è andata anche peggio: dove si è conclusa l’intesa, non è stata collezionata neanche una vittoria: sconfitte nel 2023 in Lombardia, Molise e Friuli, così come in Calabria (2021), Liguria (2020) e Umbria (2019). Un po’ meglio è andata...

