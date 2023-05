Iren, Dal Fabbro:«Per la rete gas interessati 16 big» di Cheo Condina

Il presidente Dal Fabbro: «Per eolico e solare possibile un partner di minoranza»









La cessione del 49% delle reti gas? «Abbiamo ricevuto 16 manifestazioni d'interesse da quattro continenti: ci serve per investire di più sulle nostre infrastrutture in ottica di transizione energetica, ma anche per concorrere in ambiti territoriali al momento non nostri». Lo sviluppo delle rinnovabili? «L'anno prossimo potremmo cercare un partner di minoranza per valorizzare gli asset solari ed eolici e farli diventare, assieme all'idroelettrico, la prima fonte di energia di Iren». Le grandi dighe...