Iricav Due, barriere antirumore tra Verona e Vicenza per 90,7 milioni

Interventi contro l’inquinamento acustico ferroviario in Veneto. Iricav Due ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori di realizzazione della fornitura e posa in opera di barriere antirumore sulla tratta Av/Ac dal km 0+000 al km 44+250 e sull’adiacente Ls Rfi nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta dell’alta velocità Verona-Padova, 1° lotto funzionale Verona - bivio Vicenza. Il bando, dal valore di 90.784.333 euro, è suddiviso in 13 lotti. In sede di valutazione delle proposte...

