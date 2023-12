Irpef, in Toscana aliquote al raddoppio per 600mila redditi sopra i 28mila euro

Per circa 600mila toscani la riduzione Irpef in arrivo a livello nazionale con il decreto sui tre scaglioni sarà mangiata dall’aumento dell’addizionale regionale, che colpirà i redditi da 28mila euro lordi annui in su. La scelta complicata di andare controcorrente è stata confermata ieri dal presidente della Regione, Eugenio Giani, che l’ha presentata come decisione obbligata dall’esigenza di mettere in sicurezza i conti della sanità; messi in bilico, ha sostenuto Giani, anche dal Governo per il ...

