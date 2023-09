Istituzione della dirigenza, sì nel rispetto del limite alla spesa di personale di Gianluca Bertagna e Davide d’Alfonso

I comuni possono prevedere la prima istituzione della qualifica dirigenziale, a patto di garantire il rispetto dei vincoli alla spesa.

I comuni possono, nell’ambito della propria autonoma organizzativa e statutaria, procedere a una riorganizzazione che preveda la prima istituzione della qualifica dirigenziale, a condizione di garantire il rispetto dei vincoli alla spesa di personale. Questa, in sintesi, la posizione espressa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n.176/2023.

Un comune chiede chiarimenti rispetto alla portata del tuttora vigente articolo 1, comma 557, lettera b), della legge 296/2006.

Nell’ambito della norma che, com’è noto, impone agli enti locali la progressiva riduzione della spesa di personale (ora, per effetto del comma 557-quater, il suo contenimento entro il valore della spesa media 2011-2013), la lettera b) individua, tra i meccanismi che gli stessi enti devono utilizzare, “la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico”.

La lettera della disposizione fa sorgere più di un dubbio sulla legittimità dell’introduzione dei dirigenti ove non ne siano previsti, giacché la scelta si scontra concettualmente con la richiesta della fonte legale di ridurne il numero.

Il tutto in un quadro nel quale la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 27/2015 ha chiarito, con riferimento alla previgente disposizione della lett. a) del comma 557, come essa abbia carattere cogente. Un principio che parrebbe ragionevolmente estensibile alla lettera b) in commento.

I magistrati contabili lombardi, però, non giungono a questa conclusione. Dapprima la delibera richiama la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla recente sentenza n. 247/2021. Si pone in evidenza come da tempo la Corte costituzionale abbia chiarito che le disposizioni del comma 557 esprimono un “principio fondamentale della legislazione statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica”, al quale gli enti locali debbono certamente attenersi, essendo consentite solo ed esclusivamente le deroghe che la norma di legge espressamente introduca.

Cionondimeno, ragionano i giudici contabili, “le relative disposizioni volte al suo contenimento, nel porre obiettivi di riequilibrio, non prevedono specifici strumenti e modalità attuative vincolanti per il perseguimento dei medesimi”.

Gli enti locali, cioè, certo l’obiettivo di perseguire l’obiettivo di contenimento della spesa di personale, sono liberi di “mettere in campo azioni da definire nell’ambito della propria autonomia”.

Se ne ricava, secondo la Sezione deliberante, che spetta ai singoli enti individuare le “azioni da modulare”, che saranno “rivolte, solo in termini di principio, ai diversi ambiti d’intervento suggeriti dalla stessa norma.”

La delibera evidenzia poi che il quadro normativo è mutato a valle dell’entrata in vigore dell’articolo 33 del Dl 34/2019, convertito in legge 58/2019, relativo alla determinazione degli spazi assunzionali di Regioni, Province e Comuni. Si conferma quanto evidenziato in plurime pronunce delle Sezioni regionali con riferimento al meccanismo reso possibile, per i Comuni, dalla previsione dell’articolo 7, comma 1, del Dm attuativo del 17 marzo 2020.

Il nuovo Decreto, in effetti, non ha abrogato il comma 557 e si muove anzi su di un piano d’azione distinto. Esso governa infatti la capacità (oggi basata sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni) dei Comuni di aumentare il proprio personale a tempo indeterminato, prevedendo, all’articolo 7 di cui sopra, le condizioni alle quali è possibile perfino un superamento del perdurante comma 557, senza inciderne i principi generali.

Ecco perché, anche nel nuovo contesto, la Corte dei conti lombarda conclude che “è rimessa all’Ente la facoltà di procedere all’introduzione dei ruoli dirigenziali”, purché nel rispetto del quadro ordinamentale dettato dalle disposizioni di cui ai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006.

Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, tenuto conto anche dei nuovi parametri introdotti dal Dl 34/2019, l’ente, nell’esercizio della propria autonomia, potrà quindi adottare le azioni ritenute necessarie ad assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle citate disposizioni di riferimento.