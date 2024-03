Italgas appalta la manutenzione delle reti a Roma per 256,6 milioni

Con sette lotti Italgas manda in gara a Roma i lavori di manutenzione sulle reti per 256,6 milioni. Gli interventi riguardano l’estensione, il potenziamento, la sostituzione delle reti di distribuzione gas e degli impianti di derivazione all’utenza nei territori gestiti dalle Unità territoriali del Polo Roma Nord e Polo Roma Sud. Le aree interessate dagli accordi quadro sono Urbe, Prenestina, Centro, Appia, Aurelia, Ostiense più un lotto per i territori limitrofi e le opere stradali. Le offerte dovranno...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi