Italia ancora spaccata in due su governance e investimenti

Sugli investimenti messi in campo per rafforzare il sistema idrico sono stati fatti grandi passi avanti. Come certifica puntualmente ogni anno il Blue Book, la fotografia completa dei dati del servizio idrico integrato e della filiera estesa dell’acqua, realizzato dalla Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia, che mostra come, negli ultimi anni, si sia registrato un progressivo miglioramento (dai 65 euro annui raggiunti nel 2023 si è passati ai 72 stimati per il 2024 e agli 80 per il 2025) ...

