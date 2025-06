Iva, stop allo split payment per le società quotate

Dal 1° luglio 2025 non si applica più lo split payment per le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate al FTSE MIB della Borsa italiana. L’articolo 10 del Dl 84/2025 (Decreto fiscale) stabilisce infatti la soppressione della lettera d) dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del Dpr 633/1972 in materia di operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società. La novità, che si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima...

