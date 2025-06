Revisori, le istruzioni ministeriali non bastano ad alzare i compensi

L’ultima segnalazione arrivata in redazione riguarda il Comune di Chiari, in provincia di Brescia. «Il compenso del collegio uscente - si legge nel bando per la nomina dell’organo che controlla i conti - è pari a 6.930 euro annui» per il componente, ed è aumentato del 50% per il presidente come prevede l’articolo 241 del Tuel. L’indicazione, specifica il bando, è data «a fini puramente indicativi». Ma è sintomatica di una tendenza che trova conferme continue in tutta Italia: la tendenza a tenere ...

