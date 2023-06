L'inflazione in cantiere rallenta (molto) la corsa: ad aprile solo +0,2% in un mese di M.Fr.

Istat: primo calo tendenziale per i prezzi nel non residenziale ma salgono ancora per case, strade e autostrade. In media «rialzi congiunturali contenuti» e una «ulteriore marcata decelerazione»









Si raffredda l'inflazione media legata ai costi per la produzione di edifici, strade, autostrade, ferrovie e opere d'arte. Per il mese di aprile l'Istat segnala che, sia per gli edifici sia per le strade e le autostrade, in media «i prezzi registrano rialzi congiunturali contenuti e una crescita tendenziale in ulteriore e marcata decelerazione». Andando oltre le medie si scoprono però andamenti differenziati tra i singoli settori (si veda oltre). I numeri: ad aprile 2023, si legge nella nota Istat...