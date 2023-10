L’interdittiva antimafia non blocca gli aiuti all’impresa di Patrizia Maciocchi

La misura temporanea non impedisce l’accesso ai benefici

La società destinataria di un’informazione interdittiva antimafia conserva il diritto di accedere agli aiuti statali per le aziende in difficoltà. La preclusione scatta, infatti, solo in caso di provvedimenti definitivi, e l’informazione interdittiva - che ha natura cautelare e preventiva - non lo è visto che può essere revocata. La Cassazione (sentenza 43266) ha accolto il ricorso dell’amministratore di una Srl, i cui beni erano stati preventivamente sequestrati in vista della confisca. La misura era scattata perché il ricorrente era indagato per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, per aver incassato i fondi previsti dal cosiddetto decreto Liquidità, stanziati per le imprese in difficoltà a causa della pandemia. Per il Tribunale, l’amministratore non aveva fatto cenno alla misura nella domanda di accesso ai benefici. Per la Suprema corte però quell’obbligo non c’era.

Il Tribunale si era limitato a richiamare la modulistica trovata nel sito web del fondo di garanzia, quando l’unico riferimento normativo valido era il Codice antimafia (Dlgs 159/2011). Lo stesso decreto liquidità del 2020, prevedeva che le richieste di finanziamenti fossero integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il titolare o il legale rappresentate dell’impresa escludessero di trovarsi nelle condizioni ostative indicate dall’articolo 67 del Codice antimafia. Preclusioni che nello specifico non esistevano. Perché l’informazione interdittiva antimafia, come la comunicazione antimafia, non è una misura di prevenzione indicate dal Codice. E determina un’incapacità giuridica parziale, limitata ai rapporti di natura contrattuale con la Pa.