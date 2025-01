La Camera dei deputati appalta la conduzione e manutenzione impianti (con forniture e opere)

In cima alla Top Ten dei lavori dell’ultima settimana si trova il Pf lanciato dal comune di Napoli per la riqualificazione dell’ippodromo di Agnano. Al secondo posto la gara della Camera dei Deputati per assegnare il servizio di onduzione e manutenzione degli impianti termo-frigoriferi e idrico sanitari, più l’esecuzione di lavori e forniture anche in opera. L’appalto ha una durata di cinque anni. Alle imprese esecutrici - precisa il disciplinare - sono richieste le qualifiche Soa OS28 (per un importo...

