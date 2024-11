La Consulta sugli Ncc: illeggitimo l’obbligo di residenza nella Regione

Per la terza volta quest’anno, un altro nodo della normativa che regola il servizio Ncc e taxi non supera il pettine della Corte costituzionale. Ad essere censurata dalla Consulta - che coglie l’occasione per ribadire la «necessità costituzionale di un’apertura al mercato» del settore del trasporto pubblico non di linea, «eliminando ogni barriera regolatoria priva di adeguata giustificazione» - è una norma della Regione Umbria (legge 17/1994) che indica tra i requisiti per l’iscrizione nel ruolo ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi