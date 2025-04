La Corte dei conti boccia il Pef della Brebemi: immotivata la super-proroga

Il Pef di Brebemi, l’autostrada che collega Brescia, Bergamo e Milano, non passa l’esame della Corte dei conti. Poco importa se il Cipess aveva dato via libera al piano economico finanziario, pilastro sul quale si poggia la superproroga della concessione autostradale: per la Corte dei conti quel “timbro” non risponde ai principi di equilibrio tariffario e dunque va bocciato. Il sonoro altolà arriva in una delibera dei giudici contabili depositata il 25 marzo - la numero 3/2025, presidente Granelli...

