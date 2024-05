La stretta sul 110% resta retroattiva. Sugar tax a luglio 2025

Lo scontro in maggioranza sulla retroattività dello spalmacrediti dell’edilizia blocca per tutta la giornata la commissione Finanze del Senato, dove i voti sui correttivi al decreto anti-Superbonus entrano nel vivo solo al tramonto e si concludono con il voto favorevole anche di Italia Viva e l’astensione di Forza Italia. Ma non scalfiscono la linea Maginot alzata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti con l’obiettivo di contenere gli effetti della superagevolazione, «droga da cui disintossicarsi...

