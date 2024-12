Ladurner vince a Roma il biodigestore di Casl Selce per 96,5 milioni

L’impresa altoatesina Ladurner - in Ati con Tecnologie ambientali, Edil Moter e Atzwanger - si è aggiudicata a Roma la gara Ama per la progettazione esecutiva, la realizzazione, la gestione e la manutenzione per un anno degli impianti di biodigestione di Casal Selce. L’obiettivo dell’opera è il recupero e la valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata (Forsu) per la produzione di biometano e ammendante compostato misto. Il bando da 99,5 milioni è stato assegnato per 96,5 milioni...

