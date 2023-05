A Lane (Webuild) contratto da 96 milioni di dollari negli Usa di El&E

Il protafoglio della controllata che opera negli Stati Uniti sale a 3 miliardi di euro









Webuild comunica che la controllata Lane si è aggiudicata un contratto del valore di 87 milioni di euro (96 milioni di dollari) per il progetto "I-20 Bridge Replacements over Wateree River" per la sostituzione e l'ammodernamento del Wateree Bridge e del Pond Bridge sul fiume Wateree lungo la Interstate 20 (I-20) nella contea di Kershaw, nello stato americano della Carolina del Sud. Con questa ultima aggiudicazione il portafoglio lavori di Lane sale a 3 miliardi di euro.