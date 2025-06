Lavori in economia, committente responsabile della sicurezza del lavoratore autonomo

«Nel caso di affidamento di lavori in economia, il committente ha l’obbligo primario di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, in quanto il contratto che in questo caso si conclude tra le parti è, senz’altro, un contratto assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto per il quale trova applicazione il d.lgs 81/2008 ed in particolare l’art. 26». Lo ha ricordato la Corte...