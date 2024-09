Lavori movimento terra, senza permesso solo se funzionali all’attività agricola

A un residente in un comune del napoletano è stata ingiunta dall’ente locale la rimessa in pristino di alcune opere edilizie realizzate senza titolo, inclusi alcuni movimenti terra. L’interessato ha fatto ricorso al Tar sostenendo, in particolare per le opere di sistemazione e movimento terra, la riconducibilità alle opere in edilizia libera.

Le opere in questione consistevano, più precisamente, in «lavori di risagomatura, riempimento e di movimentazione terra di circa 500 mq per avanzare e modificare...