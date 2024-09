Leadership e performance, al via le prime lezioni del corso per i dirigenti Dpf

È iniziato questa settimana, con le prime lezioni, il corso di leadership e di competenze manageriali per i Dirigenti del Dipartimento della Funzione pubblica (Dfp). Sette moduli formativi di taglio “pratico-operativo”, della durata di due mesi, per rafforzare le cosiddette soft skill indispensabili – al pari delle competenze tecniche – per una Pa moderna e in grado di soddisfare le esigenze di cittadini e imprese.

Il significato della performance per il valore pubblico e il merito sono alcuni dei...