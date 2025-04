Limiti all’attività gestionale del Comune negli acquisti e locazioni, quale perimetro per la Corte dei conti

I Comuni sono persone giuridiche e in forza dell’articolo 11 del Codice civile gli è riconosciuta la piena capacità di diritto privato limitabile soltanto in presenza di specifiche disposizioni. Ciononostante l’attività negoziale degli enti non è libera ma comporta la presenza di una ponderata motivazione sia in termini di convenienza economica e funzionale sia tenendo conto del dovere di rendere pubblica l’attività negoziale. Questo è l’esito contenuto nella delibera della Cdc Lombardia n. 57/2025...

