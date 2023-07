Liste di attesa: nel mirino le prestazioni private in eccesso di Marzio Bartoloni

Tempi lunghi per le cure Ssn: in Campania gli esami e le visite in intramoenia pagate dai cittadini superano quelle pubbliche









Mesi se non addirittura oltre un anno per ottenere una visita di un medico o una ecografia in ospedale, dai 10 ai 30-60 giorni al massimo di attesa se si paga per avere la stessa prestazione con lo stesso medico e dentro lo stesso ospedale. Eccolo uno dei paradossi dello scandalo delle liste d’attesa che costringe quasi 2,5 milioni di italiani a non curarsi per i tempi troppo lunghi (si veda il Sole 24 ore di ieri). Liste che però si possono aggirare facilmente se si mette mano al portafogli: è la...