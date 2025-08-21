Lutto: Giuseppe Debenedetto, il signore gentile della fiscalità locale

Era di una gentilezza rara, Giuseppe Debenedetto, e questa sua caratteristica si manifestava subito, al primo contatto. Lavorando con lui, poi, emergeva la sua altrettanto profonda meticolosità, che spesso trasformava la banale telefonata per la richiesta di un articolo in un confronto scrupoloso su questo o quell’argomento, e sulle sue implicazioni che a noi sfuggivano. Ma non a lui.

Per la comunità dei lettori del Sole 24 Ore, di Nt+Fisco e di Nt+ Enti locali, Giuseppe era dal 2008 un nome familiare...