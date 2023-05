Mancato abbattimento delle barriere architettoniche, il Comune è chiamato a risarcire i disabili di Federico Gavioli

Link utili Cassazione civile, ordinanza n. 9384/2023 Sezione 3

La Cassazione ha condannato l'ente locale in solido con la società che gestisce il parcheggio









Il Comune è tenuto a risarcire il disabile se non si è attivato per rimuovere le barriere architettoniche; la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9384/2023, ha condannato l'ente locale in solido con la società che gestisce il parcheggio comunale, perché aveva lasciato che lo stesso parcheggio fosse raggiungibile solo attraverso la scala mobile, non accessibile però al cane guida del disabile.

Il Comune nel ricorso in Cassazione ritiene che il giudice territoriale, facendo cattivo uso del potere...